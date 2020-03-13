Диденко раздала вещи малоимущим после смерти мужа

Блогер Екатерина Диденко избавилась от вещей, которые она вместе с погибшим мужем Валентином хотели сохранить для третьего ребенка.

Часть вещей были отданы малоимущим.

«Думали, что пойдем за третьим ребенком. Не хотелось выбрасывать, думали, что это пригодится. Вчера я все выбросила. Было настолько больно — как рану посыпать солью»,- рассказала девушка в Instagram.

Напомним, трагедия произошла 28 февраля во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко. По официальным данным, скончались три человека, в том числе ее муж. В СК возбудили уголовное дело по статье УК «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Диденко и ее друзья проводили время в банном комплексе в Москве. В один из бассейнов высыпали сухой лед, после чего люди начали туда прыгать. Произошла химическая реакция и сильное дымообразование. В результате все закончилось трагедией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что блогер Екатерина Диденко отмечала свой день рождения в кругу друзей, когда произошло страшное. Двое гостей получили ожоги от сухого льда, который засыпали в бассейн банного комплекса.