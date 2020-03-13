Из храма в Петербурге украли более 2 млн рублей

Из храма Святой великомученицы Анастасии на Васильевском острове злоумышленники вынесли более 2 млн рублей.

Инцидент произошел утром 10 марта. Деньги в разной валюте хранились в металлическом ящике в столе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился 63-летний протоиерей Александр Степанов, настоятель домового храма Святой великомученицы Анастасии.

Он сообщили, что в помещении церкви в доме №39 по набережной Лейтенанта Шмидта обнаружил пропажу 12,345 тыс. евро, 2,965 долларов и 800 тыс. рублей. Общая сумма ущерба составила 2 млн 12,1 тыс. рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рюкзак с валютой Китая украли у туристки, оставившей сумку у входа в храм. Оставленной возле входа в храм сумкой завладели злоумышленники. В сумке находились гонконгский доллары, фотоаппарат, планшет. Общий ущерб 59-летняя туристка оценила в 15 900 гонконгских долларов – около 135 000 рублей.