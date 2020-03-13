Вместо храма в Южно-Приморском парке построят часовню и маленький дом

Приход храма Покрова Божией Матери в Южно-Приморском парке отказался от планов по строительству храмового комплекса рядом с существующими зданиями. Об этом представители церкви сообщили в ответ на обращение депутата Надежды Тихоновой.

Причиной этого стала смена концепции развития приходской деятельности, говорится в письме за подписью настоятеля прихода протоиерея Валерия Швецова.

Приход планирует спроектировать и построить на участке часовню, которая заменит существующую, а также церковный двухэтажный дом высотой не более 8 метров и общей площадью не более 500 кв. метров. Он будет размещен для ведения социальной и духовно-просветительской деятельности.

Незастроенную часть участка приход намерен благоустроить. Зону позже откроют для горожан. Ознакомиться с проектом благоустройства можно по ссылке.

Напомним, весной 2019 года вокруг участка Южно-Приморского парка появился строительный забор. Данная территория находится в аренде у прихода храма Покрова Божией Матери. На участке планировалось построить третью церковь. Жители Петербурга выступили против строительства храма на территории парка и потребовали провести референдум.