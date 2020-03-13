Путин признался, что недоволен высокими зарплатами руководителей госкомпаний

"Меня самого это, честно говоря, задевает и коробит", — сказал Путин. Фото: kremlin.ru

"Меня самого это, честно говоря, задевает и коробит", — сказал Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, что его коробят многомиллионные зарплаты руководителей государственных компаний, и объяснил, почему они столько получают.

Глава государства рассказал, что колоссальный размер заработной платы обуславливается необходимостью работы с иностранными гражданами. Поэтому и платят им на уровне международного, а не внутреннего российского рынка. В связи с этим повышать зарплату приходится и руководителям, так как они не могут зарабатывать меньше подчиненных.

Этой информацией президент поделился с ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину». Российский лидер, однако, признался, что и сам недоволен этой ситуацией. «Меня самого это, честно говоря, задевает и коробит», — сказал Путин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, при каких обстоятельствах Путин будет баллотироваться в президенты в 2024 году.