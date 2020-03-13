Петербуржец лишился автомобиля из-за долгов по алиментам

Должник пытался оспорить это решение в суде, но безуспешно. Фото: pixabay

Должник пытался оспорить это решение в суде, но безуспешно. Фото: pixabay

В Красногвардейском районе Северной столицы местный житель лишился автомобиля из-за долга по алиментам. Задолженность составила почти 300 тыс. рублей.

Мужчина по решению суда должен выплачивать алименты на содержание двух несовершеннолетних дочерей, а также заплатить неустойку по алиментам в размере 800 тыс. рублей.

Как сообщили в УФССП РФ по городу, житель игнорировал судебные решения, в результате чего накопил алиментную задолженность в 283 тыс. рублей.

В результате приставы арестовали автомобиль Peugeot. Иномарку продадут в счет погашения долга.

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