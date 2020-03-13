В Петербурге хотят восстановить Свято-Исидоровскую колокольню

В Северной столице идет подготовка к восстановлению Исидоровской колокольни Воскресенского Новодевичьего монастыря, расположенного в Московском районе Петербурга.

По словам петербургского губернатора Александра Беглова, специалисты почти закончили разработку проектной документации для восстановления колокольни. Градоначальник отметил, что восстановление строения должно стать «достойным примером сотрудничества государства, бизнеса и РПЦ», сообщает «Коммерсантъ».

Стоит отметить, что «Монастырь Воскресенский Новодевичий» является объектом культурного наследия федерального значения. Он расположен на Московском проспекте. Свято-Исидоровская колокольня была разрушена в начале XX века.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что памятник Николаю I на Исаакиевской площади отреставрируют за 2 года и 116 млн.