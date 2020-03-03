Памятник Николаю I на Исаакиевской площади отреставрируют за 2 года и 116 млн

Памятник Николаю I на Исаакиевской площади отреставрируют за 2 года и 116 млн
Работы разделят на несколько этапов. Фото: Baltphoto

На реставрацию памятника императору Николаю I в центре Петербурга потребуется два года. КГИОП выделит на эти цели 116,4 миллиона рублей.

Демонтировать памятник не будут, основная композиция останется на Исаакиевской площади. Заберут на реставрацию лишь декоративные элементы и барельефы. Специалисты отмечают, что в наиболее плачевном состоянии находится постамент конной скульптуры. Он испещрен трещинами, достигающих 30 см.

Кроме того, разрушительное воздействие на пьедестал оказывает влага. Реставраторам также предстоит удалить налет на памятнике и постаменте. Бронза на ноге коня также под угрозой разрушения: из-за коррозии она отходит от металлического каркаса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Эрмитаж расторг договор на реставрацию здания Биржи с компанией «Меандр» из-за ненадлежащего исполнения обязательств подрядчиком.

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