Эрмитаж расторг контракт с подрядчиком на реставрацию Биржи

По состоянию на 7 февраля компания выполнила 7% работ на 22,6 млн рублей. Фото: Pixabay

По состоянию на 7 февраля компания выполнила 7% работ на 22,6 млн рублей. Фото: Pixabay

Государственный Эрмитаж расторг с компанией «Меандр» контракт на реставрацию здания Биржи на Стрелке Васильевского острова.

Согласно материалам, размещенным на сайте госзакупок, контракт с компаний был заключен в декабре 2018 года. Причиной расторжения контракта в одностороннем порядке стало ненадлежащее выполнение работ со стороны подрядчика.

По условиям контракта, работы общей стоимостью в 317,6 млн рублей должны были завершиться в марте 2020 года.

По состоянию на 7 февраля компания выполнила 7% работ на 22,6 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный музей Петербурга уже определился с победителем конкурса на строительство последней очереди фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице. Тендер выиграла компания ОАО «Специализированное строительное управление-5», которой удалось снизить установленную Эрмитажем максимальную цену, — 889 миллионов рублей, — на 49 млн.