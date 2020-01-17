Конкурс Эрмитажа на строительство фондохранилища за 840 млн остановлен из-за жалобы

Конкурс Эрмитажа на строительство фондохранилища за 840 млн остановлен из-за жалобы
Строительство фондохранилища затянулось из-за недобросовестного подрядчика. Фото: Baltphoto

Главный музей Петербурга уже определился с победителем конкурса на строительство последней очереди фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице.

Тендер выиграла компания ОАО «Специализированное строительное управление-5», которой удалось снизить установленную Эрмитажем максимальную цену, — 889 миллионов рублей, — на 49 млн. Однако, согласно информации на официальном портале госзакупок, сделку приостановили.

Причиной стала жалоба, поданная организацией ООО «Монолит». В чем заключается суть претензии компании, неизвестно. Отметим, что строительство фондохранилища Государственного Эрмитажа началось в 2015 году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за наплыва посетителей в Эрмитаже в новогодние праздники перестала работать камера, показывающая в онлайн-режиме масштаб очередей, чтобы люди могли заранее распределить время.

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