Камера на «Эрмитаже» перестала работать в дни большого наплыва посетителей

Она была установлена, чтобы люди могли посмотреть, какова очередь в музей.

Об этом стало известно сегодня, 5 января. Отследить количество людей в очереди можно было на сайте «Эрмитажа», но сейчас эта функция по какой-то причине не работает. Тем временем петербуржцы и гости Северной столицы в социальных сетях жалуются на огромные столпотворения – людям приходится мерзнуть, чтобы попасть внутрь, но и это только полдела. Затем им нужно героически отстоять очередь в гардеробную, чтобы сдать куртки, а при выходе из «Эрмитажа» – чтобы их забрать.

К слову, камеры показывали только внутренний двор «Эрмитажа», но, как известно, длина очереди иногда превышает все мыслимые и немыслимые масштабы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Эрмитаж подготовит масштабную выставку к 500-летию со дня Рафаэля Санти. Предположительно, экспозиция откроется для посетителей в декабре. Кураторы соберут под одной крышей несколько сотен произведений искусства, так или иначе связанных с Рафаэлем, включая его собственные работы.