Эрмитаж подготовит масштабную выставку к 500-летию со дня Рафаэля Санти

В 2020 году в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге состоится выставка, посвященная культурному наследию Рафаэля Санти, чье пятисотлетие со дня смерти отмечается в этом году.

Петербургский музей будет сотрудничать с многими музеями России и Западной Европы, в числе которых и парижский Лувр, предоставивший одну из работ Рафаэля. Главной идеей выставки будет влияние великого художника на культуру, начиная с XIV века и до сегодняшних дней.

Предположительно, экспозиция откроется для посетителей в декабре. Кураторы соберут под одной крышей несколько сотен произведений искусства, так или иначе связанных с Рафаэлем, включая его собственные работы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о впечатляюще длинных очередях, выстроившихся на вход в Русский музей и Зимний дворец в пятницу, 3 января.