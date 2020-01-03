В Русском музее и Эрмитаже выстроились огромные очереди

Несмотря на то, что 3 января главные музеи города работают в штатном режиме, а значит, вход платный, горожане и гости Северной столицы в массовом порядке стремятся приобщиться к прекрасному.

Людей не останавливает холодный ветер и сырость на улице. Посетители выстраиваются в длинные очереди возле Русского музея и Зимнего дворца. Очевидцы делятся фотографиями толп, желающих попасть в главные городские музеи, в социальных сетях.

Сколько придется ждать любителям прекрасного, неизвестно, но, судя по снимкам, в очереди лучше запастись одеждой потеплее и горячим чаем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Санкт-Петербурга возмутило появление среди кондитерской продукции в Русском музее шоколадок с изображением Иосифа Сталина. После жалоб посетителей сладкий сувенир с портретом вождя сняли с продажи.