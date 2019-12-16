Петербуржцы возмущены появлением шоколадок со Сталиным в Русском музее

Петербуржцы возмущены появлением шоколадок со Сталиным в Русском музее
Фотографию опубликовал посетитель музея. Фото: Facebook

В Русском музее начали предлагать посетителям сладкое дополнение к кофе, которое впоследствии возмутило общественность. Речь идет о шоколадках с портретом Иосифа Сталина.

В воскресенье, 15 декабря, один из посетителей опубликовал на своей странице в Facebook фото из кафетерия Русского музея. На снимке запечатлены чашка кофе, а также шоколадка с портретом Сталина. Соответствующий пост вызвал широкий резонанс среди юзеров соцсети.

В комментариях к записи пользователи написали, что напиток можно назвать «кофе репрессо».

Согласно данным пресс-службы музея, сообщают «РИА Новости», данные шоколадки приобретались без согласования с музеем и будут убраны из продажи. Представители также добавили, что шоколад относится к серии «Лица России» закупался арендаторами, обслуживающими кафетерий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о новых сувенирах, которые выпусти Русский музей.

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