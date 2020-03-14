Петербургскую активистку оштрафовали на 10 тысяч за одиночный пикет у ЗакСа

"Территориальное тяготение" превращало эти пикеты в объединение, которое не было согласовано с властями. Фото: pixabay.com

"Территориальное тяготение" превращало эти пикеты в объединение, которое не было согласовано с властями. Фото: pixabay.com

Октябрьский районный суд постановил оштрафовать активистку Ольгу Смирнову за одиночный пикет против внесения поправок в Конституцию.

За правонарушение, совершенной по статье 20.2 КоАП России, её обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщают в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Выяснилось, что в четверг, 12 марта, Ольга Смирнова вышла на одиночный пикет к зданию Законодательного собрания.

Однако девушка, призывавшая депутатов отменить поправки в Конституцию, стояла слишком близко к другому активисту, также вышедшему на одиночный пикет. Суд решил, что из-за единства цели активистка и молодой человек «территориально тяготели друг к другу».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам грозят штрафы за неоплаченную парковку. Нарушителям придется заплатить три тысячи рублей.