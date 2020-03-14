На время пандемии коронавируса Эрмитаж не будет проводить церемонии открытия выставок

На время пандемии коронавируса Эрмитаж не будет проводить церемонии открытия выставок
В музее надеются, что все запланированные выставки будут открываться в штатном режиме. Фото: Baltphoto

В связи с ограничениями по проведению массовых мероприятий, действующими по Петербургу и области, главный музей Северной столицы отказался от проведения публичных церемоний открытия выставок.

Помимо этого, учреждение предприняло ряд мер, предупреждающих возможное распространение коронавируса. Так, в музее дезинфицируют общественные помещения: входные зоны, лифты, лестницы. Все мероприятия, которые будут проводиться в Эрмитаже, планируют делать камерными, менее, чем на тысячу человек, рассказали в пресс-службе музея.

Тем не менее, учреждение рассчитывает, что все запланированные выставки все-таки состоятся и откроются в срок. В ближайшее время петербуржцев и гостей города ждет новая экспозиция предметов из коллекции великого князя Сергия Александровича, выставка о современном искусстве Южной Кореи, а также презентация проекта, посвященного 20-летию выставочной деятельности Главного штаба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Apple презентовала новый фильм про Эрмитаж, длительностью 5 часов, который полностью снят на iPhone и одним кадром.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выставки коронавирус пандемия санкт-петербург эрмитаж
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На время пандемии коронавируса Эрмитаж не будет проводить церемонии ...
«Зенит» предложил болельщикам присоединиться к научному ...
Медики рассказали о тяжелых последствиях коронавируса
В Министерстве финансов рассказали, что делают с деньгами, изъятыми у ...
В Петербурге появятся три новых комплексах по сортировке ТКО
В метро Петербурга вновь был замечен Человек-Паук
Гендиректора ГК «Монолит Парнас», подозреваемого в заказном ...
Гудков признался, что не раз видел Варнаву голой