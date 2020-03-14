На время пандемии коронавируса Эрмитаж не будет проводить церемонии открытия выставок

В музее надеются, что все запланированные выставки будут открываться в штатном режиме. Фото: Baltphoto

В музее надеются, что все запланированные выставки будут открываться в штатном режиме. Фото: Baltphoto

В связи с ограничениями по проведению массовых мероприятий, действующими по Петербургу и области, главный музей Северной столицы отказался от проведения публичных церемоний открытия выставок.

Помимо этого, учреждение предприняло ряд мер, предупреждающих возможное распространение коронавируса. Так, в музее дезинфицируют общественные помещения: входные зоны, лифты, лестницы. Все мероприятия, которые будут проводиться в Эрмитаже, планируют делать камерными, менее, чем на тысячу человек, рассказали в пресс-службе музея.

Тем не менее, учреждение рассчитывает, что все запланированные выставки все-таки состоятся и откроются в срок. В ближайшее время петербуржцев и гостей города ждет новая экспозиция предметов из коллекции великого князя Сергия Александровича, выставка о современном искусстве Южной Кореи, а также презентация проекта, посвященного 20-летию выставочной деятельности Главного штаба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Apple презентовала новый фильм про Эрмитаж, длительностью 5 часов, который полностью снят на iPhone и одним кадром.