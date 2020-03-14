В Петербурге узаконят деятельность поисковых отрядов

Найденные отреставрированные телефоны до сих пор работают. Фото: gov.spb.ru

Найденные отреставрированные телефоны до сих пор работают. Фото: gov.spb.ru

Речь идет о движениях, которые ищут останки погибших героев военных для их дальнейшего захоронения.

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время посещения Центра поискового движения «Рейд 2.0» рассказал, что поддерживать подобные работы очень важно, ведь это помогает сохранять память о павших героях войны. Об этом стало известно сегодня, 14 марта на сайте городской администрации.

В течение месяца будет создано постановление Правительства о порядке проведения работ и захоронения останков павших воинов.

Узаконивание деятельности стало возможным благодаря вступлению в силу закона Санкт-Петербурга о мерах по реализации Федерального закона об увековечивании памяти погибших. Теперь осталось только принять соответствующее постановление.

На встрече губернатору также показали ценные находки и экспонаты из различных коллекций, которые связаны с блокадой Ленинграда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге узнали настоящее место захоронения Даниила Хармса.