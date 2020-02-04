В Петербурге узнали настоящее место захоронения Даниила Хармса

В Петербурге узнали настоящее место захоронения Даниила Хармса
Настоящая фамилия Даниила Хармса - Ювачев. Фото: Wikipedia

На Пискаревском кладбище, в месте предполагаемого захоронения советского писателя Даниила Хармса установили памятную стелу.

Символический мемориал установили в день 78-й годовщины со дня смерти выдающегося литературного деятеля, 2 февраля 2020 года. Как пишет издание 78.ru, ссылаясь на главу организационного комитета премии Даниила Хармса Александра Марса, после согласования с городскими властями, возможно, удастся поставить памятник на постоянной основе.

Сейчас стела находится возле братской могилы №9, в том секторе, где похоронены все умершие в феврале 1942 года. К сожалению, точнее установить место захоронения писателя не получится.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на реставрацию более 250 исторических памятников в 2020 году правительство Санкт-Петербурга выделит 2 миллиарда рублей.

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