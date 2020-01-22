На реставрацию памятников в Петербурге потратят более 2 млрд рублей

На реставрацию памятников в Петербурге потратят более 2 млрд рублей
Петербург. Фото: Balthoto/Павел Долганов

В Петербурге намерены отреставрировать не менее 250 памятников архитектуры, на эти цели будет выделено 17 млрд рублей в ближайшее десятилетие.

Согласно опубликованному на сайте КГИОП списку объектов культурного наследия, которые подлежат восстановлению, реставрации подлежат Александринская женская больница, Гатчинский дворе, памятник Николаю I, Казанский собор и другие петербургские достопримечательности.

Помимо этого, Смольный направит более 20 млн рублей на поддержку проекта «Открытый город», который курирует петербургское отделение ВООПИиК. Город также выделит 370 млн рублей рублей на реставрацию памятников, находящихся в собственности РПЦ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уткину дачу подключат к отоплению к осени.

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