Уткину дачу подключат к отоплению к осени

Уткину дачу подключат к отоплению к осени
Уткина дача Фото: wikipedia.org

Расположенный в Красногвардейском районе Петербурга памятник архитектуры Уткина дача намерены подключить к теплоснабжению, сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Для подключения к теплоснабжению специалисты проложат почти 400 метров подающей и обратной теплосети. Таким образом особняк на Уткином проспекте соединят с газовой мини-котельной.

Предполагается, что все работы проведут во второй половине текущего года. Работы по проекту завершат к концу весны, а строительно-монтажные работы планируют закончить к середине сентября. Затем проведутся пусконаладочные работы.

Здание Уткиной дачи было заброшено на протяжении долгих лет. К его ремонту приступили лишь в 2013 году, пользуясь изображениями и чертежами конца XIX века. После реставрации там появится филиал Музея городской скульптуры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в деревне Согиницы началась реставрация Никольского собора.

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