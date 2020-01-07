В деревне Согиницы началась реставрация Никольского собора

В деревне Согиницы началась реставрация Никольского собора
Реставрация Никольского собора. Фото: lenobl.ru

В Подпорожском районе Ленобласти началась реставрация Никольского Собора. Здание относится к памятникам деревянного зодчества XVII века.

Работы ведут подрядчики из Архангельской области. Завершить реставрацию планируют за два года

«При реставрации будут использованы щадящие технологии», — сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Выявить проблемные места реставраторам помогли затянувшиеся дожди. Осадки обнажили протечки и намокание венцов.

Шатровая церковь св. Николая Чудотворца расположена в деревне Согиницы на берегу реке Важенка, где прежде пролегал путь, связывающий Беломорье и Новгород. Собор — одна из немногих построек, сохранившихся на историческом месте.

«Для Ленинградской области сохранение таких памятников является первостепенной задачей», — отметил глава комитета по культуре Владимир Цой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге отреставрировали фасад доходного дома И.В. Галунова.

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