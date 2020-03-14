Петербуржцы вышли на одиночные пикеты из-за поправок в Конституцию

Активисты вышли с плакатами к станции «Гостиный двор».

Об этом стало известно сегодня, 14 марта. Обо всем сообщают очевидцы в социальных сетях. Петербуржцы пишут, что заметили пикетчиков в самом центре города – у станции метро «Гостиный двор». Сразу несколько человек по очереди демонстрировали плакаты, тем самым протестуя против поправок в Конституции России.

По предварительным данным, в пикете приняли участие максимум 12 человек – в результате задержали три человека. Они отправились в отдел в сопровождении камер и сотрудников полиции, пишет 78.ru. Не уточняется, какова их дальнейшая судьба.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургскую активистку оштрафовали на 10 тысяч за одиночный пикет у ЗакСа. Однако девушка, призывавшая депутатов отменить поправки в Конституцию, стояла слишком близко к другому активисту, также вышедшему на одиночный пикет.