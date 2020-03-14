Вайнона Райдер поддержала Джонни Деппа в конфликте с его бывшей супругой

Она не может поверить в том, что Депп мог поднять руку на женщину.

Судебная тяжба между известным пиратом и Эмбер Херд длится уже достаточно долго. Развелись актеры еще в 2017 году.

Вступиться за бывшего возлюбленного решила Вайнона Райдер. При чем, не только на словах. Актриса обратилась в суд с заявлением, что на актера наклеветали. Об этом сообщает The Blast.

Райдер сообщила, что Депп никогда не был жестоким или агрессивным, не поднимал руки и не опускался до оскорблений. Она заверяет, что с ним всегда чувствовала себя защищенной. К тому же, актеры до сих пор являются близкими друзьями. В связи с этим, Райдер шокируют все обвинения Херд в сторону Деппа.

Вайнона Райдер и Джонни Депп были вместе с 1989 по 1993 год. В их планах даже была свадьба, которая, увы, не состоялась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Джонни Депп предоставил почти сотню видео с нападающей Эмбер Херд.