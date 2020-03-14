Назван континент, где не обнаружили коронавирус

На материке проживают несколько тысяч человек. Фото: pixabay

На материке проживают несколько тысяч человек. Фото: pixabay

Ни одного случая не зарегистрировали в Антарктиде, а ведь там проживают несколько тысяч человек.

Об этом стало известно 14 марта. Обо всем свидетельствуют данные проекта университета Джонса Хопкинса. На данный момент коронавирус успел распространиться почти во все уголки мира, кроме Антарктиды. Отмечается, что там не зарегистрировали ни одного случая заражения, а ведь там проживают несколько тысяч человек – сотрудники полярных станций.

Напоминаем, что во всем мире болеют более 150 тысячи человек, погибли 5,7 тысяч человек, а 72,5 тысячи смогли вылечиться. Большая часть заболевший находятся в Италии, Франции, Австрии и некоторых других европейских странах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дерипаска просит о карантине из-за коронавируса.