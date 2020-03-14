Дерипаска просит о карантине из-за коронавируса

Дерипаска просит о карантине из-за коронавируса
Дерипаска ждет карантина. Фото: oleg.deripaska/ Instagram

Бизнесмен хочет, чтобы границы страны закрыли как минимум на ближайшие два месяца.

Об этом стало известно сегодня, 14 марта. Об всем сообщил российский бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале. Он считает, что нужно закрывать границы государства и посадить Россию на карантин на 60 дней. Дерипаска убежден, что россиян не особо волнуется из-за происходящего, а зря – они не носят маски и не соблюдают меры предосторожности.

Бизнесмен уверяет, что последствия для страны из-за коронавируса могут быть серьезнее, чем при развале страны в 1991 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в Петербурге увеличилось до шести. Заболевший — 55-летний мужчина, который вернулся из Италии почти неделю назад.

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Дерипаска просит о карантине из-за коронавируса
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