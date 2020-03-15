В Ленобласти ограничили движение на семи федеральных трассах

Сегодня, 15 марта, в Ленинградской области проводятся плановые дорожные работы на семи федеральных трассах, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На девяти участках трасс будут устанавливать дорожные знаки и ремонтировать дорожное покрытие.

Так, на участке трассы Р-21 «Кола» с 12 по 179 км будет ограничено движение скорости в оба направления с 8.00 до 19.00.

На 593-674 км трассы М-10 «Россия» ограничат движение скорости с 8.00 до 19.00.

Движение на участке трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» ограничат в оба направления с 8.00 до 19.00.

На трассе А-114 «Вологда-Тихвин» на 479-532 водителям придется снизить скорость с 8.00 до 19.00.

Ограничения на участке трассы А-181 «Скандинавия» на 142-144 км введут с 8.00 до 20.00.

На участке трассы А-181 «Выборг-Светогорск» км 36+933 (мост через р. Вуокса» движение ограничат в оба направления с 00.00 до 24.00. Также будет ограничено движение на 11-22 км с 8.00 до 20.00.

На двух участках трассы А-181 «Магистральная» км 10-15 и км 1-5 будет введено ограничение с 8.00 до 20.00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что съемки фильма «Изгои» ограничат движение в Петербурге.