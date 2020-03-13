Съемки фильма «Изгои» ограничат движение в Петербурге

Съемки нового художественного фильма «Изгои» кинокомпании «Глобус-фильм» ограничат движение транспорта в Адмиралтейском районе Петербурга.

Для съемок на десять дней, с 6:00 17 марта по 7:00 27 марта, будет закрыт проезд по крайней левой полосе Английской набережной по направлению от дома №64 к набережной Ново-Адмиралтейского канала. Кроме того, с 8:00 16 марта до 7:00 27 марта там нельзя парковаться. Запрею на парковку личного транспорта также действует с 15:00 13 марта до 15:00 29 марта на Галерной улице (от дома №67 до №73).