Петербуржцев удивил грызун размером с кота на Маршала Жукова

Странного зверька заметили жители Красносельского района Петербурга, который сидел рядом с трамвайной остановкой.

Петербуржец опубликовал в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» фотографию черного грызуна, который своими размерами был похож на большую крысу, либо на небольшого кота.

Грызун был замечен на Петергофском шоссе, неподалеку от перекрестка с Маршала Жукова. Зверек бежал к трамвайной остановке. Там он дождался трамвая, посмотрел на машиниста и убежал в сторон пешеходного перехода. Пассажиры трамвая, заметив непонятное существо, начали шарахаться.

«На Маршала Жукова и Петергофском есть парк подзапущенный слегка и там много водоёмов. Этот зверёк оттуда пришёл, наверное в поисках еды», — предположила подписчица.

Позже пользователи в комментариях опознали грызуна — им оказалась водяная полёвка из семейства хомяковых, которая действительно обитает на берегах рек, озер и прудов.

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