В Ватикане верующие не смогут прийти на пасхальные службы

В Ватикане верующие не смогут прийти на пасхальные службы
Ранее Ватикан закрыл музеи до 3 апреля. Фото: pixabay.com

Торжественные службы в честь Пасхи в Ватикане, которые будут проходить в течение недели, решили провести в этом году без присутствия прихожан. Такие меры введут для борьбы с коронавирусом.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на префектуру папского дома, текущая чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения станет причиной проведения всех литургий Страстной недели без присутствия прихожан.

Издание также напоминает, что Собор Святого Петра в Ватикане, а также площадь перед ватиканской базиликой закрываются для туристов и местных жителей. Также в Ватикане временно прекращают работу почта и магазины, а также столовая для служащих Ватикана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РПЦ отказывается отменять богослужения из-за коронавируса.

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