В Приозерске спасатели потушили пожар в частном доме

В Приозерске спасатели потушили пожар в частном доме
Пожарные справились с огнем за полчаса. Фото: pixabay

В городе Приозерске Ленобласти в частном доме произошел пожар. Спасатели справились с огнем за полчаса.

Все случилось в ночь на понедельник, 16 марта, в постройке, расположенной по улице Декабристов. В доме произошло возгорание на площади двух «квадратов».

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по области, огонь прибыли тушить восемь сотрудников пожарно-спасательной части на двух специальных машинах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правоохранители проверяют ДТП с полицейской машиной на Ленинском проспекте.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар приозерск
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В Приозерске спасатели потушили пожар в частном доме
Правоохранители проверяют ДТП с полицейской машиной на Ленинском
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