Правоохранители проверяют ДТП с полицейской машиной на Ленинском

В Северной столице правоохранители проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием полицейского УАЗа на Ленинском проспекте.

Авария случилась в воскресенье, 15 марта, на перекрестке с улицей Зины Портновой. Очевидцы рассказывали, что служебная машина не успела проскочить на светофоре, в результате чего в нее врезался поехавший на зеленый сигнал Nissan Sunny.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, полицейские выясняют обстоятельства столкновения.

О пострадавших информации не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы поделились кадрами с места аварии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».