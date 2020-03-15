Правоохранители проверяют ДТП с полицейской машиной на Ленинском

В Северной столице правоохранители проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием полицейского УАЗа на Ленинском проспекте.
Авария случилась в воскресенье, 15 марта, на перекрестке с улицей Зины Портновой. Очевидцы рассказывали, что служебная машина не успела проскочить на светофоре, в результате чего в нее врезался поехавший на зеленый сигнал Nissan Sunny.
Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, полицейские выясняют обстоятельства столкновения.
О пострадавших информации не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы поделились кадрами с места аварии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».