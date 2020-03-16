Терешкова сообщила, что ее благодарят за «сохранение Путина»

Депутат от «Единой России» Валентина Терешкова заявила, что получает письма с благодарностями за «сохранение Путина».

«Я получаю огромную почту и каждое письмо начинается: «спасибо за то, что вы сказали о сохранении Владимира Владимировича (Путина)», — заявила она в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, люди помнят, что Путин, став главой государства, «буквально собирал» страну «по частицам». Она также отметила, что у Путина есть «мощнейший авторитет», а страна при нем «стала едина» и приобрела «огромный авторитет» в мире.

Госдума 10 марта приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах, 11 марта законопроект был принят депутатами в окончательном третьем чтении и утвержден Советом Федерации. Для того, чтобы документ был одобрен, поддержать его должны две трети региональных заксобраний Российской Федерации. Окончательное решение будет принято по результатам общероссийского голосования. Общероссийское голосование по Конституции пройдет 22 апреля. Это день объявлен выходным.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.