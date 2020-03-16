Полиция Петербурга разыскивают мужчин, избивших товароведа

Полиция Петербурга разыскивают мужчин, избивших товароведа
Полиция разыскивает злоумышленников. Фото: Pixabay

Они пытались совершить кражу в магазине.

В полицию Приморского района обратилась женщина 1973 года рождения. Она рассказала, что в магазине на Комендантском проспекте, в котором она работает товароведом произошла попытка кражи. Инцидент произошел в субботу, 14 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сотрудниками полиции было установлено, что вечером в магазин зашли двое неизвестных, которые украли корзину с товаром. Женщина попыталась задержать злоумышленников, на что в ответ получила удар в лицо. При этом, украденную корзину мужчины бросили, убежав с места преступления. В результате удара, у пострадавшей оказался сломан нос. Сейчас она находится на амбулаторном лечении.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция разыскивает мужчин, совершивших данное деяние.

Ранее gazeta,spb.ru сообщала, что петербуржец заплатит 250 тысяч за избиение неприятеля на пустыре.

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Полиция Петербурга разыскивают мужчин, избивших товароведа
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