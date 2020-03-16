Квартиру бизнесвумен на Васильевском обчистили на 5 миллионов

В Василеостровском районе Петербурга обокрали квартиру генерального директора коммерческой фирмы. Неизвестные вынесли деньги и ювелирные изделия на 5 млн рублей.

Женщина обратилась в полицию вечером 15 марта. Она сообщила, что неизвестные путем подбора ключей проникли в её квартиру на Среднем проспекте В.О., 85.

Злоумышленики взломали сейф и забрали оттуда 8 тыс. евро, 580 тыс. рулей, 800 долларов США, золотые женские часы на 1,5 млн рублей, золотые мужские часы стоимостью 5 тыс. долларов и золотые украшения на 2 млн.

«Сумма общего материального ущерба составила 5 млн 159 тыс. 378 рублей», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Хищение произошло между 13 и 15 марта. Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Похитителей разыскивает полиция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трех мужчин в Ленинградской области задержали за кражу драгоценностей стоимостью почти миллион рублей.