Полиция задержала подозреваемых в краже ювелирных изделий

Трое мужчин были найдены во Всеволожском районе Ленобласти. В задержании участвовали сотрудники полиции Всеволожского района, сотрудники уголовного розыска и отряд специального назначения «ГРОМ». В результате, оказались задержаны трое мужчин, не имеющих работы, в возрасте 22, 36 и 46 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранительными органами было установлено, что в феврале текущего года, мужчины проникли в здание в деревне Колтуши, отжав дверь, где украли драгоценности на сумму почти в миллион рублей (992 тысячи). В результате инцидента, было возбуждено уголовное дело части 3 статьи 158 УК РФ — кража. Злоумышленники были объявлены в розыск.

В результате обысков дома у одного из задержанных, были найдены важные улики, а именно — бирки, принадлежащие украденным ювелирным изделиям. У другого задержанного полицейские обнаружили оружие — газовый пистолет, находящийся в розыске, и гладкоствольный карабин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге раскрыта кража железнодорожных деталей.