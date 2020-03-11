В Петербурге раскрыта кража железнодорожных деталей

Транспортными полицейскими выявлены трое граждан, подозреваемые в причастности к хищению деталей, предназначенных для ремонта железнодорожного полотна.

Злоумышленники являются сотрудниками компании по обслуживанию объектов железнодорожной инфраструктуры, сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

По предварительной информации, они вступили в сговор и воспользовавшись своим служебным положением, совершили кражу металлический изделий с территории железнодорожной станции Шушары. Более 500 кг деталей злоумышленники вывезли на личном автомобиле.

В момент сдачи украденного в пункт приема черного металла они были задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщалось о том, что злоумышленники проникли в помещение путем подбора ключа к замку, находящегося во входной двери. Было украдено 15 золотых слитков, дорогие часы, ювелирные изделия.