В Выборгском районе доверчивая пенсионерка стала жертвой мошенницы

В Выборгском районе доверчивая пенсионерка стала жертвой мошенницы
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Pixabay

В Выборгском районе мошенница обманула пожилую женщину и украла все ее накопления.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пенсионерка, проживающая в одной из квартир на проспекте Энгельса стала жертвой мошенницы. Женщина представилась подругой ее дочери и предложила обменять старые банкноты на новые.

Так злоумышленнице удалось проникнуть в квартиру пенсионерки и украсть у нее полмиллиона рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 88-летняя петербурженка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, в результате которого он лишилась 360 тысяч рублей. Женщина позвонила пенсионерке и спросила, нет ли у нее родственников в Украине.

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