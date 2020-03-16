ДТП спровоцировало пробку на пересечении Октябрьской набережной с улицей Крыленко

В понедельник, 16 марта, в Петербурге на улице Крыленко перед Октябрьской набережной произошло ДТП, которое спровоцировало пробку.

Судя по опубликованным в соцсетях снимкам, проезжую часть не смогли поделить грузовой автомобиль и микроавтобус с табличкой «дети». Кроме того, в это ДТП попали несколько легковушек. В результате ДТП образовалась пробка.

«Непонятный замес на пересечении Крыленко и Октябрьской набережной. Собралась серьезная пробка», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на кольцевой автодороге произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, Ford Focus вбил в канаву легковушку с двумя женщинами.