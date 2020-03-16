Организаторы концертов начали переносить мероприятия в Петербурге

Происходит это из-за распоряжения правительства Петербурга, которое запретило проводить мероприятия численностью более 1000 человек. В связи с этим, события либо отменяются, либо переносятся на другие даты или площадки.

В спортивном комплексе Юбилейный в период времени, который попал под запрет, должно было состояться 4 шоу: рэп-фестиваль «Маятник Фуко» 21 марта, ледовое шоу «Алладин и Повелитель огня» 28 марта, концерт группы «Хлеб» 5 апреля, ледовое шоу «Чемпионы на льду» 8 апреля.

«Маятник Фуко» перенесли на 15 ноября. Шоу «Алладин и повелитель огня» перенесут в «Ленэкспо». Чтобы не попасть под запрет, будет организовано 4 шоу, где вместимость на каждом составить чуть более 500 человек. Группа хлеб 15 марта сообщила фанатам о переносе концерта на дату, о которой они сообщат позже. Касаемо шоу «Чемпионы на льду», определенности у организаторов пока нет — вопрос о переносе пока решается. Об этом сообщает АБН с ссылкой на пресс-секретаря спортивного комплекса «Юбилейный».

Кроме этого, перенес свой концерт, назначенный на 31 марта, и Егор Крид. Мероприятие, которое должно было состояться в Ледовом дворце перенесут на другую дату.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за коронавируса в Петербурге запретили мероприятия от 1 тысячи человек.