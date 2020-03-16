Петербургские компании переходят на удаленную работу из-за коронавируса

Петербургские компании переходят на удаленную работу из-за коронавируса
Петербургские компании распускают сотрудников на удаленную работу. Фото: unsplash.com

Петербургские компании начали переходить на удаленную работу на фоне пандемии коронавируса. Меры приняты по решению руководства организаций.

Как рассказал gazeta.spb.ru источник в одном из интернет-магазинов, компания с 18 марта переходит на удаленный режим. Сотрудники всех трех петербургских офисов будут работать из дома.

«У нас в офисе около 20 человек. Никто из них не заболел. Такое решение принято как мера профилактики», — уточнил источник.

Аналогичные меры обсуждаются в ряде других компаний. Так, перейти на удаленную работу может одно из агентств по маркетингу в соцмедиа. Офис компании расположен в Адмиралтейском районе.

«Мы работаем в формате open space, потому риски возрастают. Пока переход на удаленку только обсуждается. Возможно это произойдет уже на этой неделе. А пока я запаслась санитайзером и мою руки», — рассказала gazeta.spb.ru сотрудница компании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом. Заболевшим оказался чемпион мира по кайтсерфингу, который вернулся из Франции.

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