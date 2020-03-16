Что известно о коронавирусе в Петербурге на данный момент

В северной столице зафиксирован еще один случай заражения COVID-19. Всего их сейчас по городу 7. Очередным заболевшим оказался чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич. Спортсмен прибыл из Франции, и обратился к врачам, когда почувствовал недомогание. Из симптомов у него проявилось першение в горле и тяжесть в грудине.

Студенты с некоторых факультетов СПбГУ оказались переведены на дистанционное обучение. Такие меры будут приняты доя студентов с факультетов политологии, экономики, свободных искусств, восточного факультета, математики и компьютерных наук и международных отношений. В высшей школе менеджмента из дома будут заниматься учащиеся юридического факультета. Об этом сообщает Мойка78.

Также, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вечером 15 марта, выложил видео на своем официальном аккаунте в Instagram. В нем он показывает как сразу же после возвращения домой моет руки. Дрозденко призвал подписчиков сохранять здравый смысл. Помимо этого, он посоветовал гражданам, прилетевшим из стран с тяжелой ситуацией по коронавирусу, в случае ухудшения самочувствия связываться с комитетом по здравоохранению и обращаться к медикам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заболевший коронавирусом чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга рассказал о первых симптомах.