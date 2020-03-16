Грузовик и Opel столкнулись на Шоссейной улице

В понедельник, 16 марта, на Шоссейной улице в Янино-1 произошло ДТП.

По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить грузовой автомобиль и Opel.

По предварительной информации, водитель легковушки не предоставил преимущество и выехал на главную дорогу, в результате чего произошло ДТП.

«Грузовик и Опель не смогли разъехаться на Шоссейной улице в Янино -1», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на кольцевой автодороге произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, Ford Focus вбил в канаву легковушку с двумя женщинами.