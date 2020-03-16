В ДТП на дороге в Угольную Гавань сгорел автомобиль

В ДТП на дороге в Угольную Гавань сгорел автомобиль
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Несмотря на то, что пожар уничтожил автомобиль, водителю удалось спастись. Огонь также перекинулся и на машину, в которую неудачно припарковалось сгоревшее авто. Авария произошла сегодня утром, 16 марта, в Кировском районе Санкт-Петербурга.

О случившемся сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На фотографиях, прикрепленных к посту, видно как потушенный транспорт стоит в окружении пожарной службы.

Предварительно, водитель врезался в припаркованные машины. Один из комментаторов сообщает, что виновник аварии потерял внимательность из-за усталости, чем спровоцировал данный инцидент.

В ГИБДД уже подтвердили, что в аварии пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП спровоцировало пробку на пересечении Октябрьской набережной с улицей Крыленко.

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возгорание автомобиля дтп кировский район
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В ДТП на дороге в Угольную Гавань сгорел автомобиль
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