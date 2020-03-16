Петербургский студент попался на подделке документа об академическом отпуске

Теперь он рискует отдохнуть год от учебы в местах лишения свободы.

Сотрудники транспортной полиция Петербурга выяснили, что 23-летний студент, который учится на 1 курсе на судоводителя, предоставил в университете поддельный документ о том, что ему положен академический отпуск сроком на год в связи с проблемами со здоровьем. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

После проверки было выяснено, что указанное в справке медицинское учреждение, не принимало участие в выдаче документа.

В результате, против учащегося вуза было возбуждено уголовное дело ч. 5 ст. 327 УК РФ — подделка и изготовление поддельных документов.

Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до 1 года.

Примечательно, что уголовное дело по данной статье уже 10 в этом году для Санкт-Петербургского отдела МВД России на водном транспорте.

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