В Петербурге техник починил пенсионерке планшет, а после разбил телевизор и ударил ее по лицу

В Приморском районе Петербурга местная жительница обратилась в полицию после нападения частного мастера по ремонту компьютерной техники.

Все случилось в одном из домов по проспекту Славы. По словам заявительницы, пришедший техник по вызову произвел ремонт планшета, а затем потребовал от нее 10 тыс. рублей за свои услуги.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, таких денег у пенсионерки не оказалось, от чего работник пришел в ярость.

Мужчина ударил жительницу по лицу, взял из ее кошелька единственные 300 рублей, а после разбил ногой телевизор.

Злоумышленника разыскивают.

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