В Петербурге из торгового павильона изъяли более тысячи литров алкоголя

В результате было изъято более 1000 литров алкоголя. Фото: Pixabay

В результате было изъято более 1000 литров алкоголя. Фото: Pixabay

Прокуратура Красногвардейского района организовала проверку соблюдения закона об обороте алкоголя индивидуальным предпринимателем.

Сотрудники наведались в один из торговых павильонов. В ходе визита они выявили розничную продажу спиртного в нестационарном объекте.

Как сообщили в прокуратуре, в результате из помещения было изъято более тысячи литров алкоголя.

Сотрудники вынесли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Теперь бизнесмену предстоит выплатить штраф в размере 20 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка вызвала мастера на дом, чтобы починить планшет. Пришедший мужчина ударил ее по лицу и разбил телевизор. Женщина подала заявление в полицию.