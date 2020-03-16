Что происходит с рынком недвижимости из-за коронавируса

Резких изменений на рынке недвижимости на фоне пандемии коронавируса и нестабильного рубля в Петербурге не прогнозируется. Наиболее чувствителен к переменам оказался элитный сегмент. В сегменте масс-марке ожидаются менее ощутимые перемены, считают эксперты.

«На рынке новостроек масс-маркета ждать какого-то резкого повышения спроса сегодня не приходится. Думаю, что торопиться сейчас будут те, кто планировал покупку уже давно и решился благодаря доступной ипотеке», — рассказал gazeta.spb.ru генеральный директор агентства недвижимости «Невский Простор» Александр Гиновкер.

Он добавил, что банки в ближайшее время с высокой долей вероятности будут повышать ставки. Потому резкого роста цен на рынке, наверняка, не будет.

По словам генерального директора компании Р-ФИКС Игоря Петрова, цена на апартаменты в Петербурге будут расти, но без скачков. С учетом общемировой ситуации недвижимость многие воспринимают как отличный инструмент для сохранения средств и получения стабильного дохода.

«В ближайшее время мы прогнозируем увеличение спроса на подобные объекты из-за сокращения ставок по депозитам и из-за нестабильности на фондовом рынке», — сказал он gazeta.spb.ru.

Недвижимость — менее рискованный актив, добавила совладелец инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова. Она подчеркнула, что рынок в последнее время стал более активным. Это связано как с относительной надежностью недвижимости как актива, так и со стимулированием повышением ставки ипотеки. Многие торопятся выйти на сделку до 20 марта, когда состоится заседание Центробанка. Если ключевая ставка будет повышена, тренд на снижение стоимости ипотеки может заморозиться.

«Сегодня будущее рынка зависит от курса органов власти. Например, вчера в СМИ говорили о введение режима ЧС на всей территории РФ. В таких условиях давать трудно долгосрочные оценки», — заключила Екатерина Сивова.

По оценкам экспертов, на данный момент влияние коронавируса и его последствий, в том числе изменение курса рубля, наиболее заметно на рынке элитной недвижимости. Многие из тех, кто держал средства в иностранной валюте, теперь имеют больше возможности.

«Так, если раньше они хотели приобрести объект, но не могли его себе позволить, то сейчас ситуация изменилась», — рассказал gazeta.spb.ru генеральный директор компании Skolkovo Realty (Сколково Недвижимость) Борис Борискин.

Гендиректор агентства недвижимости «Невский Простор» Александр Гиновкер добавил, что в сегменте дорогого жилья ожидается рост цен. Это связано с тем, что многие строительные компании используют зарубежные материалы и комплектующие.

Напомним, по итогам переговоров стран ОПЕК+ в Вене произошел рекордный крах цен на нефть. Сторонам не удалось прийти к соглашению по поводу сокращения добычи нефти из-за эпидемии коронавируса. Это привело к резкому повышению курсов евро и доллара. Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, как обвал цен на нефть повлияет на стоимость бензина в России.