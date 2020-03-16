В Павловске после лобового столкновения двух легковушек госпитализировали пострадавших

В Пушкинском районе на Звериницкой улице столкнулись два автомобиля. После сильного лобового столкновения пострадавшим потребовалась госпитализация.

Авария случилась в понедельник, 16 марта. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По их словам, дорогу не поделили два легковых автомобиля. В аварии есть пострадавшие. На место происшествия прибыли две кареты скорой помощи и ДПС.

Сведений о состоянии водителей и пассажиров нет. В результате дорожного происшествия на участке собралась небольшая пробка.

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