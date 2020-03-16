У здания на Ново-Александровской отвалилась облицовка

У здания на Ново-Александровской отвалилась облицовка
Дом на Ново-Александровской улице. Фото: pixabay

В Невском районе Петербурга произошло серьезное ЧП. Дом на Ново-Александровской улице лишился облицовки.

Обо всем стало известно сегодня, 16 марта. Очевидцы поделились фотографиями здания в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

В комментариях в записи подписчики предположили, что расчетная продолжительность эксплуатации здания завершилась и его необходимо признать аварийным, а также начать расселение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Павловске после лобового столкновения двух легковых автомобилей госпитализировали пострадавших.

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