СК расследует ЧП с парапланеристкой. Пострадавшая впала в кому

В Ломоносовском районе Ленобласти парапланеристка получила травмы на турнире. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Соревнования проходили в воскресенье, 15 марта. Петербурженку допустили к участию, не обеспечив должного наблюдения. В результате спортсменка упала. Она находится в коме.

Как сообщили в Северо-Западном следственном управлении СК на транспорте, производство начато по статье 238 УК РФ.

За организацию мероприятия отвечали руководители парапланерного клуба SkyStream и общественной организации «Спортивная федерация спорта сверхлегкой авиации Ленинградской области».

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

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