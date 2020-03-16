СК расследует ЧП с парапланеристкой. Пострадавшая впала в кому

СК расследует ЧП с парапланеристкой. Пострадавшая впала в кому
Параплан. Фото: pixabay.com

В Ломоносовском районе Ленобласти парапланеристка получила травмы на турнире. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Соревнования проходили в воскресенье, 15 марта. Петербурженку допустили к участию, не обеспечив должного наблюдения. В результате спортсменка упала. Она находится в коме.

Как сообщили в Северо-Западном следственном управлении СК на транспорте, производство начато по статье 238 УК РФ.

За организацию мероприятия отвечали руководители парапланерного клуба SkyStream и общественной организации «Спортивная федерация спорта сверхлегкой авиации Ленинградской области».

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у дома на Ново-Александровской отвалилась облицовка.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
СК РФ травмирование уголовное дело
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Украине остановятся метро, самолеты и поезда
Певец Николай Трубач рассказал, как переболел коронавирусом
Смольный выступил против целования креста в церквях из-за коронавируса
Названы страны, куда лучше не ездить россиянам
На «Коле» после опрокидывания в кювет Opel Astra ...
ДТП на проспекте Космонавтов собрало гигантскую пробку в сторону Дунайского
СК расследует ЧП с парапланеристкой. Пострадавшая впала в кому
В Петербурге выявлено еще три случая заражения коронавирусом