ДТП на проспекте Космонавтов собрало гигантскую пробку в сторону Дунайского

В Петербурге на проспекте Космонавтов произошла массовая авария. Транспорт практически встал.
Все случилась сегодня, 16 марта, возле дома 65. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Судя по фотографии, участниками дорожного инцидента стали сразу несколько машин. Наблюдается внушительная пробка.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», пробка собралась от Звездной улицы в сторону Дунайского проспекта.
О пострадавших информация отсутствует.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СК расследует ЧП с парапланеристкой, которая впала в кому.